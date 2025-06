Comunicato Regione: Sport. Dal 18 al 21 giugno il grande basket in Emilia-Romagna, a Bologna: al PalaDozza uno dei gironi finali di FIBA Women’s EuroBasket 2025. De Pascale-Frisoni: “Terra di lunga tradizione per la palla a spicchi, l’Emilia-Romagna torna ad essere protagonista di un evento internazionale di basket”

(AGENPARL) - Roma, 16 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 16 June 2025 ALLEGATO

Le dichiarazioni

Roberta Li Calzi, assessora allo Sport del Comune di Bologna

“Il Campionato Europeo Femminile di Pallacanestro che si giocherà al PalaDozza vede protagonista

per la prima volta la nostra ci à. Si tra a di un altro importante evento internazionale, con tre par te

delle nostre Azzurre, e sarà l’occasione per assistere a uno spe acolo spor vo di alto livello, anche

perché arriveranno a Bologna avversarie di buon calibro. Questa è una ci à dove il basket femminile

ha una storia importante e che ha sempre visto la partecipazione di pubblico, che sarà numeroso

sugli spal ”

Giovanni Petrucci, presidente Federazione Italiana Pallacanestro

“Torniamo a organizzare un girone dell’Europeo Femminile a 18 anni dall’edizione ospitata

dall’Abruzzo e in assoluto sarà l’o ava volta per l’Italia: nessun’altra nazione vanta lo stesso record,

a seguire c’è la Francia con 5 edizioni. Due anni fa abbiamo accolto con entusiasmo la proposta della

FIBA, è stato un lungo viaggio ma ora siamo pron e siamo cer che Bologna ospiterà al meglio le

squadre e tu coloro che seguiranno le par te al PalaDozza. Ringrazio tu e le is tuzioni che ci

hanno supportato nella costruzione dell’evento e MasterGroup Sport che, come tre anni fa per

l’Europeo Maschile organizzato a Milano, ci è stata accanto. Speriamo di o enere un buon risultato,

questa Nazionale è sempre andata vicina a raggiungere i propri obie vi, quest’anno con amo sul

calore dei nostri fosi per fare l’ul mo passo”.

Andrea Capobianco, allenatore della Nazionale italiana

“Sembrerà una frase retorica ma io la ripeto da tan anni, indossare la Maglia Azzurra ha un valore

speciale. Farlo in occasione di un Campionato Europeo e in casa è un’emozione indescrivibile che

condivido ogni giorno in palestra con le giocatrici e tu o lo staff della Nazionale. Dal primo giorno di

raduno ho chiesto a tu di dare qualcosa in più rispe o a quanto sono abitua a fare, senza perdere

un solo de aglio, perché il livello della compe zione è davvero molto alto e per superare gli ostacoli

non possiamo perme erci cali di tensioni. La squadra ha lavorato bene, le tante amichevoli ci sono

servite se mana dopo se mana a migliorare la qualità del nostro gioco, a compa arci, a fare

squadra. Sono certo che il PalaDozza e tu o il resto d’Italia si innamoreranno di questa squadra”.

Laura Spreafico, capitana della Nazionale italiana

“Per tante ragioni e per diversi infortuni non ho mai potuto prendere parte a un Campionato

Europeo, a 34 anni sapere di poterlo fare e davan al nostro pubblico è un vero e proprio sogno.

Siamo consapevoli di questo privilegio e dell’opportunità straordinaria che abbiamo davan, siamo

una squadra giovane ma anche con una discreta esperienza e all’esordio con la Serbia arriviamo

pronte e determinate. Faremo di tu o per esaltare chi ci verrà a vedere”.