Taruffi (Pd): Daniele Manca Commissario Pd Basilicata per rilancio territorio

“A seguito delle dimissioni del Segretario regionale Giovanni Lettieri,

rassegnate lunedì 9 giugno, venerdì scorso la Segretaria del Partito

democratico, Elly Schlein, ha formalizzato alla Commissione Nazionale di

Garanzia il commissariamento del Pd Basilicata individuando nel Senatore

Daniele Manca il Commissario che dovrà rilanciare l’attività politica del

Partito in Basilicata. Vista la situazione si è trattato di una scelta

inevitabile e quanto mai necessaria. A Lettieri va il ringraziamento

sincero per il lavoro svolto, pur tra mille difficoltà, in questi anni e

per aver risanato la situazione economica del Partito. Si apre ora una

nuova fase, che dovrà avere come unico obiettivo una profonda

trasformazione del Partito in Basilicata”. Così in una nota Igor Taruffi,

responsabile Organizzazione nella segreteria nazionale del Pd.

