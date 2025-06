(AGENPARL) - Roma, 15 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 15 June 2025 Presidente Fontana, cordoglio per scomparsa Barbieri

Roma, 15 giu – “Esprimo cordoglio per la scomparsa di Emerenzio Barbieri, ex parlamentare protagonista di una lunga stagione politica vissuta con passione. Barbieri ha lasciato un segno profondo nella storia del cattolicesimo democratico. Ai familiari, agli amici e a chi ne ha condiviso il percorso politico, giunga la mia più sentita vicinanza”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

– – –

Luca Finocchiaro

Portavoce del Presidente della Camera dei deputati

On. Lorenzo Fontana

+39 06.67601