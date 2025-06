Liceo Malpighi di Roma, Barbera (Prc): “Apologia del fascismo, non folklore. La scuola non è zona franca”

(AGENPARL) - Roma, 15 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 15 June 2025 Liceo Malpighi di Roma, Barbera (Prc): “Apologia del fascismo, non folclore.

La scuola non è zona franca”

“Esprimiamo vivo sconcerto per l’episodio avvenuto al Liceo Malpighi di

Roma, dove un gruppo di maturandi ha inscenato il saluto romano all’uscita

dell’esame di maturità. Un gesto che non può essere ridotto a semplice

“ragazzata” o a folclore di fine anno: si tratta, al contrario, di un atto

gravissimo, un’apologia del fascismo in violazione della Costituzione

repubblicana e della legge. Questi fatti, che si ripetono sempre più spesso

nelle scuole italiane, dimostrano che nella nostra società si stanno

diffondendo pericolose tossine culturali e ideologiche. E ciò avviene non

per caso, ma anche a causa della presenza di “cattivi maestri”, molti dei

quali occupano oggi posti di rilievo tra le cariche istituzionali, e che

con parole, atti e comportamenti quotidiani alimentano il revisionismo

storico, lo sdoganamento dell’estrema destra e l’erosione dei valori

antifascisti su cui si fonda la Repubblica”.

E’ quanto dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale e

co-Segretario romano di Rifondazione Comunista.

“La scuola pubblica deve essere presidio democratico, luogo di formazione

critica e custode della memoria storica – continua Barbera. Non è

tollerabile che un gesto come il saluto romano venga minimizzato o lasciato

impunito. Occorrono risposte chiare e ferme, non solo sul piano

disciplinare.. Invitiamo l’intera cittadinanza, gli studenti, le famiglie e

il personale scolastico a non rimanere indifferenti di fronte a vergognosi

episodi come quello di cui ci stiamo occupando. Fermare l’avanzata dei

rigurgiti fascisti significa anche contrastare con forza ogni gesto, parola

o simbolo che riporti indietro l’orologio della storia. Non esistono

“bravate” quando si calpestano i principi della Costituzione nata dalla

Resistenza”.