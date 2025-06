(AGENPARL) - Roma, 15 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 15 June 2025 Global March to Gaza, Barbera (Prc): “Il governo Meloni abbandona gli

attivisti italiani trattenuti in Egitto”

“Esprimiamo sdegno e indignazione per quanto sta accadendo in Egitto, dove

le autorità locali hanno bloccato la carovana internazionale per Gaza,

trattenendo attivisti italiani e sequestrando i loro documenti. Un fatto

gravissimo, che assume contorni ancora più inaccettabili di fronte

all’assenza totale di assistenza da parte delle autorità italiane.La

Farnesina, guidata dal ministro Tajani, ha scelto il silenzio. Nessun

intervento concreto, nessuna tutela diplomatica, nessuna presa di posizione

pubblica. I nostri connazionali – pacifisti, solidali, testimoni attivi di

un crimine in corso contro il popolo palestinese – sono stati lasciati

soli. Un abbandono che suona come una complicità politica. Il governo

Meloni, sempre pronto a fare la voce grossa con i più deboli, si mostra

servile e timoroso verso il regime egiziano. È lo stesso governo che

continua a intrattenere rapporti economici e militari con Al-Sisi, anche

dopo l’omicidio di Giulio Regeni, anche davanti alle continue violazioni

dei diritti umani. Oggi, questo governo dimostra ancora una volta da che

parte sta: sicuramente non con i cittadini italiani. Chiediamo che la

Farnesina intervenga immediatamente per garantire l’incolumità e il ritorno

in sicurezza degli attivisti italiani. Chi tace di fronte alla repressione

e all’arbitrio, ne è responsabile”.

E’ quanto dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale di

Rifondazione Comunista.