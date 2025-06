(AGENPARL) - Roma, 15 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 15 June 2025 FEMMINICIDIO, LEONARDI (FDI). A TOLENTINO ENNESIMO EPISODIO, GOVERNO MELONI NON DEMORDE DA INIZIATIVE PER CONTRASTARE FENOMENO

“Quando sono arrivati i soccorsi, ieri a Tolentino, in provincia di Macerata, per la donna, Gentiana Hudhra, 45 anni, di origine albanese, non c’era più nulla da fare. I carabinieri, attivati da testimoni oculari, sono giunti subito sul posto hanno trovato l’ex coniuge della vittima, un 55enne anche lui originario dell’Albania, seduto su una panchina che li stava aspettando. Questo ennesimo episodio di femminicidio dimostra che fa bene il governo Meloni a non mollare la presa su questo dramma sociale. Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza ai due figli ormai grandi della coppia ma quanto accaduto ieri ci deve ancor di più vedere impegnati a contrastare i femminicidi. Il nostro esecutivo, sin dal suo insediamento, si è da subito impegnato con precise e mirate azioni legislative ma anche con una impronta culturale per la quale continuiamo ad essere tutti mobilitati”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Elena Leonardi, vicepresidente della Commissione d’indagine sul femminicidio.

