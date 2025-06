(AGENPARL) - Roma, 15 Giugno 2025

Femminicidio, Campione (FdI): "Per ottenere la cittadinanza occorre imparare con la lingua italiana anche il rispetto della donna"

«Deve indurre a una profonda riflessione l’ennesimo femminicidio, stavolta a Tolentino, in provincia di Macerata. Sabato sera una donna di 45 anni di origine albanese è stata uccisa a coltellate in strada dall’ex coniuge, un connazionale da cui la donna era separata da tre anni. Non ci sarebbero state denunce precedenti fatte dalla donna nei confronti dell’ex marito. Il numero di femminicidi all’interno di coppie di immigrati è allarmante e il caso di Tolentino, come quelli di altre vittime straniere, inducono a riflettere sull’opportunità che la cittadinanza italiana si possa ottenere non solo attraverso la conoscenza della nostra lingua, ma anche attraverso valori che devono essere condivisi e inconfutabili, come appunto l’educazione al rispetto della donna».

Lo dichiara Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia e componente della commissione bicamerale contro la violenza sulle donne.

