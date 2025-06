(AGENPARL) - Roma, 15 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 15 June 2025 Carabiniere ucciso, Carrà (Lega): difendere chi ci difende, vicino a poliziotti indagati Roma, 15 giu. – “Difendere chi ci difende, con tutele economiche, come la Lega ha voluto e ottenuto nel decreto Sicurezza, e con ogni altro mezzo possibile, a partire dalla tutela processuale. C’è qualcosa che non va in questo mondo se si dubita di quei poliziotti perbene che, come quelli che hanno sparato al killer del carabiniere Legrottaglie, agiscono in maniera completamente legittima, nel pieno della legge, per garantire la sicurezza dei nostri cittadini. Da uomo che ha indossato la divisa dell’Arma dei Carabinieri e da rappresentante delle Istituzioni, mi sento di esprimere vicinanza a questi poliziotti e piena solidarietà”.Lo dichiara il deputato della Lega Anastasio Carrà, commentando la notizia dei due poliziotti indagati per la morte del killer del carabiniere di Brindisi.Ufficio Stampa Lega Camera