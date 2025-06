(AGENPARL) - Roma, 15 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 15 June 2025 Campania, Zinzi (Lega): Grazzanise nodo cruciale per futuro regione. Allevatori bufalini al centro economia Roma, 15 giu. – “L’aeroporto di Grazzanise è un hub fondamentale e un nodo cruciale nel progetto che la Lega sta portando avanti per il futuro della nostra regione e siamo convinti che quando si concluderà l’iter per l’inserimento di questa infrastruttura nel nuovo Piano Nazionale Aeroporti a giovarne saranno soprattutto i nostri cittadini e i turisti a cui garantiremo un’offerta adeguata. Una cosa è certa: nel progetto che abbiamo in mente per riprendere per mano la Campania non ci sarà spazio per le politiche che hanno affossato interi comparti: penso all’agricoltura e al danno prodotto da questa giunta agli allevatori bufali campani.Nulla di personale con Caputo, ma per noi resta il peggiore assessore all’Agricoltura degli ultimi anni, complice di De Luca di Piani di eradicazione della brucellosi che hanno penalizzato fortemente l’intero comparto bufalino e che ci ha visti costretti a richiedere al governo un commissario nazionale che sta facendo un ottimo lavoro”.Così il deputato campano della Lega e coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi, a margine dell’inaugurazione della nuova sede del Lega a Casaluce in provincia di Caserta.Ufficio Stampa Lega Camera