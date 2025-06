(AGENPARL) - Roma, 15 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 15 June 2025 CAMPANIA: MARTUSCIELLO (FI), “GIUNTA DE LUCA? SALVO SOLO CAPUTO, FORTINI E MARCHIELLO. IL RESTO SONO SIGNOR NESSUNO”

“Giunta De Luca? Salvo solo Caputo e Fortini”. Lo ha detto Fulvio Martusciello, europarlamentare e segretario regionale di Forza Italia in Campania, durante l’inaugurazione della nuova sede del partito a Durazzano, in provincia di Benevento.“Molti assessori – ha aggiunto – sono dei signor nessuno, privi di radicamento territoriale e senza alcuna conoscenza delle comunità che sono chiamati ad amministrare. Conosco Antonio Marchiello, anche lui sopra la sufficienza, e ho stima per Nicola Caputo, che ha preso 42mila voti alle Europee. Per il resto, non salverei nessuno. Anche sui manager pubblici – ha concluso – non mi pare ci sia stata alcuna capacità di innovare. Se De Luca avesse guardato all’esperienza di Rastrelli, avrebbe sicuramente imparato qualcosa”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma