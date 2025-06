(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 USA, Presidente Fontana: dolore e cordoglio per omicidio deputata Hortman e marito

Roma, 14 giu – “Esprimo profondo cordoglio per la tragica morte della deputata del Minnesota Melissa Hortman e del marito, uccisi in un vile attentato. La mia piena vicinanza e gli auguri di pronta guarigione al senatore John Hoffman e alla moglie, anch’essi bersaglio dell’agguato. È stato un atto di inaudita efferatezza e gravità. Mi stringo nel dolore alle istituzioni democratiche dello Stato e alla comunità del Minnesota in questo difficile momento”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

– – –

Luca Finocchiaro

Portavoce del Presidente della Camera dei deputati

On. Lorenzo Fontana

+39 06.67601