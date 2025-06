+++ RPT CON TESTO CPRRETTO+++ Lega: Miele, benvenuta alla Dott.ssa Polisena

(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

Lega: Miele, benvenuta alla Dott.ssa PolisenaRoma, 14 giu. – "La Lega accoglie con entusiasmo la Dott.ssa Piera Polisena nella nostra squadra. Con la sua straordinaria esperienza, maturata in due mandati a Sabaudia, come consigliere del CAL in Regione e come dirigente psicologo presso il reparto SPDC dell'ospedale Santa Maria Goretti, siamo certi che apporterà competenza, passione e determinazione. Siamo pronti a lavorare insieme, con energia e impegno, per il bene del nostro territorio, dando sempre il massimo. La Lega è più forte che mai: avanti con entusiasmo".Così la deputata laziale della Lega, Giorgia Miele, insieme al coordinatore della Lega a Latinia, Massimo Moni."La mia scelta – sottolinea Polisena – nasce dalla volontà di contribuire con concretezza e passione a un progetto politico incentrato su sanità, sociale e valorizzazione delle risorse locali. Oggi è fondamentale ascoltare i bisogni dei cittadini e trasformarli in azioni concrete, dando voce a chi opera nei servizi pubblici, spesso trascurati. Con la mia esperienza, sono pronta a mettere le mie competenze al servizio dei cittadini e del partito per costruire un sistema sanitario più vicino alle persone, efficiente e giusto".