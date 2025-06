(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 RAI, SPERANZON (FDI): RICCI HA PERSO LA MISURA, E’ PERICOLOSO

“Matteo Ricci ha perso completamente la misura. Attaccare una giornalista che fa domande legittime e circostanziate sull’uso di fondi pubblici è un comportamento indegno di un amministratore pubblico, ma purtroppo perfettamente coerente con la cultura politica della sinistra: aggressiva con chi fa domande scomode, servile con chi le copre le spalle. Quello che è accaduto è grave e preoccupante: una giornalista Rai viene zittita e derisa solo perché osa fare il suo lavoro. Ricci non ha risposto, ha reagito con nervosismo e arroganza addirittura ironizzando sulla professionalità della giornalista accusandola di essere al servizio di Fratelli d’Italia. Questo è il volto della sinistra quando non controlla il racconto: perde la testa e cerca di delegittimare chi indaga. Altro che garantismo e libertà di stampa. La mia piena solidarietà va alla redazione di FarWest, che ha dimostrato professionalità e coraggio. Ora ci aspettiamo parole chiare e nette di condanna da Fnsi, Ordine dei Giornalisti e sindacati Rai: il silenzio sarebbe inaccettabile complicità con chi fa il bullo nei confronti di chi fa informazione. Chi usa il potere per intimidire la stampa non è solo nervoso: è pericoloso”.

Lo dichiara il senatore Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario dei senatori di Fratelli d’Italia.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica