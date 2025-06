(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 Moratti (Fi), piena condivisione linea Governo su escalation Israele-Iran. L’Italia sia protagonista di una risposta diplomatica forte e unitaria»

Letizia Moratti, presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia ed europarlamentare del Partito Popolare Europeo, esprime il proprio apprezzamento per la comunicazione resa oggi dal ministro degli Esteri Antonio Tajani alle Commissioni Esteri di Camera e Senato in merito alla drammatica escalation tra Israele e Iran.

“Condivido profondamente – dichiara Moratti – l’equilibrio e la determinazione con cui il ministro Tajani ha affrontato una crisi internazionale ad alto rischio, che minaccia la stabilità non solo del Medio Oriente ma della sicurezza globale. La sequenza degli eventi – l’attacco israeliano a siti militari in Iran, finalizzati a contenere la minaccia nucleare più volte denunciata dall’AIEA, e la risposta missilistica iraniana diretta verso le città israeliane – conferma quanto la situazione sia delicata e potenzialmente devastante”.

“L’Italia ha il dovere di sostenere la difesa di Israele da minacce esistenziali – prosegue Moratti – ma allo stesso tempo deve guidare un’iniziativa diplomatica europea per contenere l’escalation, rafforzare il dialogo tra le parti e prevenire una guerra regionale dagli esiti imprevedibili”.

Moratti sottolinea inoltre l’importanza che l’Unione Europea, attraverso le sue istituzioni e in coordinamento con gli alleati atlantici, mantenga un fronte comune, responsabile e lucido, a tutela della pace e della sicurezza internazionale.

