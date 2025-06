(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 MO: SALA (FI), FORTE IMPEGNO PER DE-ESCALATION, SPIACE PER CHI PARLA E NON C’ERA

“La prontezza con cui il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha riferito al Parlamento sulla crisi di queste ore tra Israele e Iran è la migliore risposta a chi, cinicamente, ha accusato il governo di essere immobile. Tutt’altro, l’impegno del ministro della nostra diplomazia per la de-escalation dovrebbe rendere orgogliosi anche i colleghi delle opposizioni, compresi i molti che oggi hanno commentato senza presentarsi alla Camera dei Deputati. L’impegno per la pace e quello umanitario del governo per sostenere coloro che soffrono confermano la leadership dell’Italia in tema di solidarietà e attenzione nei confronti di coloro che soffrono”.

Così Fabrizio Sala, deputato di Forza Italia, in una nota.

