(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 M.O., LISEI (FDI): GOVERNO RISPONDE CON SOLLECITUDINE, RENZI AL MARE?

“Il governo ha risposto con sollecitudine alle istanze dell’opposizione sulla situazione in Medio Oriente. Il ministro Tajani ha infatti riferito stamattina con solerzia in audizione davanti alle Commissioni esteri di Camera e Senato, mentre sui banchi dell’opposizione si registrano alcune assenze tra coloro che ne avevano chiesto la presenza in aula. Mi chiedo allora, dov’era Renzi? Si fa presto ad alzare la voce durante la settimana ma ciò che sta accadendo tra Israele e Iran non è certo uno scherzo, per cui sarebbe stato opportuno vedere sui banchi tutta l’opposizione al completo piuttosto che pensarla al mare in un momento come questo”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei.

