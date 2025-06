(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 Iran: Tassinari (Fi), da Tajani serietà e trasparenza al servizio del Paese

“Il ministro degli Esteri Antonio Tajani continua a distinguersi per un approccio rigoroso e responsabile nella gestione della politica estera italiana. In un quadro internazionale segnato da tensioni e incertezze, Tajani rappresenta un punto di riferimento saldo e affidabile, capace di coniugare fermezza diplomatica e apertura al dialogo. L’audizione alle Camere conferma ancora una volta la sua capacità di affrontare anche i dossier più complessi con chiarezza e senso dello Stato. Di fronte a scenari delicati, l’Italia ha bisogno di una politica estera coerente, non di polemiche strumentali”. Così Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia.

