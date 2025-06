Iran: Ferrante, da Tajani linea chiara, impegno concreto per de-escalation

(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

“L’audizione del Vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che si è reso immediatamente disponibile ad informare il Parlamento, sulla crisi tra Israele e Iran è stata chiara, puntuale ed esaustiva: l’Italia lavora per una de-escalation militare, sostenendo tutte le iniziative utili a riaprire il dialogo diplomatico. Il nostro Paese è protagonista degli sforzi di pace e continua a promuovere anche il negoziato tra Usa e Iran sul nucleare come già fatto in occasione delle due tornate negoziali ospitate a Roma, che dimostrano tutta l’autorevolezza del nostro Governo in politica estera. Il ministro Tajani ha espresso una linea di equilibrio e responsabilità istituzionale con l’obiettivo, condiviso con partner e alleati, di favorire il cessare delle ostilità. Di fronte ad uno scenario sempre più complesso occorre mettere da parte polemiche e divisioni sterili, sostenendo in maniera costruttiva l’impegno concreto dell’Italia per la stabilità in Medio Oriente“. Lo afferma il deputato di Forza Italia e Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, a margine dell’informativa del ministro Tajani alle Commissione Esteri di Camera e Senato.

