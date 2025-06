(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 Giustizia: Sisto, non si può bloccare democrazia perché riforma non piace

“Bloccare la democrazia perché c’è una riforma che non piace è lontano anni

luce dalla nostra civiltà libera e liberale. La riforma costituzionale

sulla separazione delle carriere è stata in Commissione per oltre due anni,

fra audizioni e discussione. Dopo due anni, il governo ha o no il diritto

di tirare una linea, di portare in Parlamento un testo di riforma?”. Così

il vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, in occasione del

terzo congresso nazionale di Unicost. Quanto alle intercettazioni

telefoniche, Sisto ha osservato: “Nessuno intende limitare la necessità di

predisporre le intercettazioni, ma dopo 45 giorni, per i reati non gravi,

si dovranno avere delle valide ragioni per predisporre una proroga della

invasione della sfera di riservatezza protetta dall’art. 15 della

Costituzione”