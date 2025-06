(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 Gelmetti (FdI): Difendere l’industria italiana è oggi più che mai una priorità nazionale”

Si è tenuto questa mattina un incontro di grande rilevanza tra il Senatore Matteo Gelmetti, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Presidente di Confindustria Verona Giuseppe Riello e il Presidente di Confindustria Veneto Raffaele Boscaini. Al centro del confronto, lo stato attuale del sistema industriale italiano, con particolare attenzione alla competitività delle imprese, alla tutela delle filiere strategiche del Made in Italy e agli impatti derivanti dalle crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente.

“È stata un’occasione importante – ha dichiarato il Senatore Gelmetti – per ribadire quanto sia necessario, oggi più che mai, mettere in sicurezza il nostro apparato produttivo, sostenere le imprese italiane sui mercati internazionali e rafforzare l’autonomia strategica dell’industria nazionale. Il contesto globale richiede scelte chiare e visione di lungo periodo.” Durante l’incontro si è discusso anche del ruolo centrale del Nord Est e in particolare del tessuto industriale veronese e veneto, da sempre motore dell’export e dell’innovazione italiana. “Verona e il Veneto rappresentano un modello da difendere e valorizzare – ha concluso Gelmetti – con il contributo sinergico tra istituzioni, imprese e mondo associativo.”

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica