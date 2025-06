+++ Comunicato stampa Ed Sheeran su RTL 102.5 +++

(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

IL RACCONTO SU RTL102.5:

“DUE OSPITI SPECIALI E BRANI INEDITI

Tutto pronto per l’unico imperdibile appuntamento italiano del Mathematics European Tour 2025 di Ed Sheeran, che si esibirà questa sera davanti a 79.000 spettatori allo Stadio Olimpico di Roma. In un’intervista esclusiva ai microfoni di RTL 102.5, l’artista britannico ha rivelato che lo show sarà “lungo, ma bellissimo”, e ha anticipato la presenza di due ospiti speciali e l’esecuzione di brani inediti, tra cui una canzone realizzata per il film sulla Formula Uno, che verrà eseguita per la prima volta proprio questa sera. Dopo il concerto, Ed ha confessato che non ci saranno grandi festeggiamenti: “Mi concederò un piatto enorme di cibo, tanta acqua, un bicchiere di vino rosso… e poi a letto verso l’una”. Appassionato di cinema, Sheeran ha dichiarato di aver messo da parte le serie TV: “Ormai ce ne sono troppe e poche sono davvero valide. Preferisco guardare film dei Paesi dove sono in tour”. Ha chiesto consiglio su film italiani da vedere e ha mostrato interesse per un film in bianco e nero con Paola Cortellesi, “che ha superato Barbie al botteghino”. In merito alla sua vita privata, ha confermato che dopo Roma tornerà a casa, nel Regno Unito, per trascorrere del tempo con la sua famiglia: “Ho due figlie, di due e quattro anni”. Inoltre, ha raccontato di aver studiato italiano durante la pandemia, quando ha vissuto per un periodo in Italia: “Ero abbastanza fluente, ma non praticandolo l’ho un po’ perso”. Sul piano musicale, Ed Sheeran ha rivelato che il prossimo album “Play” uscirà il 12 settembre 2025. Sarà parte di una serie concettuale ispirata ai comandi del lettore musicale: Play, Rewind, Pause, Forward e Stop. Proprio riguardo a “Stop”, Sheeran ha lasciato intendere che potrebbe coincidere con il momento in cui si prenderà una pausa dalla musica: “Forse sarà il disco con cui mi fermerò. Ma parliamo di quando avrò sessant’anni”. Riflettendo sulla sua carriera, ha commentato con umiltà i recenti successi.

Inoltre, è stato incluso tra le 100 persone più influenti al mondo secondo il Time Magazine: “Sono grato che, dopo 15 anni, la gente continui a interessarsi alla mia musica. Questo mi aiuta a rimanere con i piedi per terra”. Infine, Ed Sheeran ha parlato del nuovo singolo in uscita, “A Little More”, descritto come “una canzone felice ma arrabbiata”, con l’energia e la grinta del successo “Don’t”.

ED SHEERAN E IL NUOVO SINGOLO “SAPPHIRE”

Dopo aver incantato il pubblico con le sfumature colorate di “Azizam” e la delicatezza nostalgica di “Old Phone”, Ed Sheeran è tornato con un nuovo singolo: “Sapphire”. Il brano segnava un ulteriore passo nella continua evoluzione artistica del cantautore britannico, fondendo ritmi pop con influenze multiculturali. “Sapphire” è una celebrazione luminosa della connessione umana e della gioia più autentica, un inno alla libertà dei sentimenti che supera ogni barriera geografica e culturale. L’energia del pezzo è alimentata da melodie avvolgenti, percussioni ispirate alla tradizione sud asiatica e dalla preziosa collaborazione con la superstar indiana Arijit Singh, la cui voce e il suono del sitar donano profondità e originalità alla canzone. Il tutto è arricchito da una produzione curata nei minimi dettagli da Ilya Salmanzadeh, Johnny McDaid e Savan Kotecha. Il risultato è un viaggio musicale che accompagna l’ascoltatore attraverso emozioni esplosive e atmosfere intime. Con “Sapphire”, Sheeran non solo lancia un possibile tormentone estivo, ma dimostra ancora una volta la sua capacità di rinnovarsi senza perdere la propria identità, creando un ponte musicale tra culture lontane che parlano la stessa lingua: quella dell’amore.

ED SHEERAN E L’ATTESISSIMO NUOVO ALBUM “PLAY” IN USCITA IL 12 SETTEMBRE 2025 E PUBBLICA IL SINGOLO ‘OLD PHONE’

Ed Sheeran, inoltre ha rottoil silenzio dopo la serie Mathematics e ha inaugurato una nuova fase della sua carriera musicale con l’annuncio del nuovo album, “PLAY”, la cui pubblicazione è prevista per il 12 settembre 2025.

“PLAY” rappresenta un’audace esplorazione di nuove sonorità, frutto di collaborazioni globali con produttori e musicisti, pur mantenendo le radici nei temi e nei suoni che lo hanno reso uno degli artisti pop più amati al mondo. L’ispirazione per questo lavoro attinge dalle affinità tra le sonorità indiane e persiane e la tradizione folk irlandese, creando un linguaggio musicale senza confini e conferendo all’album un’originalità distintiva. Allo stesso tempo, Sheeran ribadisce la sua influenza come cantautore attraverso ballate e brani acustici di grande impatto emotivo, offrendo una raccolta che bilancia sapientemente familiarità e sperimentazione. Descritto da Sheeran stesso come una risposta a un periodo personale difficile, “PLAY” mira a infondere gioia ed esplorare le culture incontrate durante i suoi tour, definendo il processo creativo come un’esperienza di divertimento e scoperta culminata a Goa, in India. L’album riflette l’amore dell’artista per la musica e la sua evoluzione personale come uomo, partner e padre.

