PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE REGIONALE DELLE STRUTTURE E DELLE AREE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE – ALLEGATO A

Prov.

Comune o Unione

Beneficiaria

Contributo

Attuatore ed

Assegnatario

Contributo

Comuni d’intervento o

destinatari della

fornitura dei beni

Importo

Programmato

Triennio

2025 – 2027

Acronimo

Tipologia Struttura

Tipologia Struttura

Esigibilità:

Annualità 2025

BOLOGNA

COMUNE

BOLOGNA

C.O.C.

CENTRO OPERATIVO

COMUNALE

FORNITURE

Realizzazione del centro operativo comunale

40.000,00 €

40.000,00 €

BOLOGNA

COMUNE

BOLOGNA

AREA DI

AMMASSAMENTO

LAVORI

Realizzazione dell’area di ammassamento

80.000,00 €

FONTANELICE

COMUNE

FONTANELICE

CENTRO

SOVRACOMUNALE

LAVORI

Manutenzione straordianria del distaccamento VVF

200.000,00 €

80.000,00 €

GRIZZANA MORANDI

COMUNE

GRIZZANA MORANDI

C.P.A.

CENTRO DI PRIMA

ASSISTENZA

LAVORI

Fornitura del gruppo elettrogeno a servizio del Centro di Prima

Assistenza

9.760,00 €

9.760,00 €

IMOLA

COMUNE

IMOLA

C.O.C.

CENTRO OPERATIVO

COMUNALE

FORNITURE

Potenziamento sistema di radiocomunicazioni del centro

operativo comunale

4.000,00 €

4.000,00 €

MARZABOTTO

COMUNE

MARZABOTTO

C.O.C.

CENTRO OPERATIVO

COMUNALE

FORNITURE

Potenziamento tecnologico del centro operativo comunale

3.660,00 €

3.660,00 €

MEDICINA

COMUNE

MEDICINA

CENTRO

SOVRACOMUNALE

LAVORI

Acquisizione area e realizzazione nuova Caserma VV.F.

Volontari

500.000,00 €

250.000,00 €

MONZUNO

COMUNE

MONZUNO

CENTRO

SOVRACOMUNALE

FORNITURE

Manutenzione straordinaria del distaccamento volontari VVF

40.000,00 €

40.000,00 €

CESENA

COMUNE

CESENA

CENTRO

SOVRACOMUNALE

LAVORI

Ampliamento sede del centro sovracomunale

200.000,00 €

80.000,00 €

120.000,00 €

FORLI’-CESENA

PROVINCIA

FORLÌ

C.U.P.

CENTRO UNIFICATO

PROVINCIALE

LAVORI

Realizzaizone e implementazione del centro unificato

provinciale

200.000,00 €

80.000,00 €

120.000,00 €

TREDOZIO

COMUNE

TREDOZIO

C.O.C.

CENTRO OPERATIVO

COMUNALE

LAVORI

Ampliamento e adeguamento funzionale del centro operativo

comunale

24.810,00 €

24.810,00 €

FORMIGINE

COMUNE

FORMIGINE

AREA DI

AMMASSAMENTO

LAVORI

Adeguamento funzionale dell’ ammassamento

79.970,00 €

79.970,00 €

SESTOLA

COMUNE

SESTOLA

C.O.C.

CENTRO OPERATIVO

COMUNALE

LAVORI

Realizzazione della nuova sede del centro operativo comunale

40.000,00 €

40.000,00 €

BORGONOVO VAL

TIDONE

COMUNE

BORGONOVO VAL

TIDONE

AREA DI

AMMASSAMENTO

LAVORI

Realizzazione di una nuova area di ammassamento

80.000,00 €

Contributo in conto

capitale per:

LAVORI o BENI

Tipologia Intervento

Esigibilità:

Annualità 2026

Esigibilità:

Annualità 2027

80.000,00 €

120.000,00 €

250.000,00 €

80.000,00 €

PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE REGIONALE DELLE STRUTTURE E DELLE AREE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE – ALLEGATO A

Prov.

Comune o Unione

Beneficiaria

Contributo

Attuatore ed

Assegnatario

Contributo

Comuni d’intervento o

destinatari della

fornitura dei beni

Importo

Programmato

Triennio

2025 – 2027

Acronimo

Tipologia Struttura

Tipologia Struttura

Esigibilità:

Annualità 2025

Esigibilità:

Annualità 2026

BORGO VAL DI TARO

COMUNE

BORGO VAL DI TARO

CENTRO

SOVRACOMUNALE

LAVORI

Realizzaizone del centro sovracomunale

200.000,00 €

80.000,00 €

120.000,00 €

BUSSETO

COMUNE

BUSSETO

C.O.C.

CENTRO OPERATIVO

COMUNALE

FORNITURE

Realizzazione del centro operativo comunale

40.000,00 €

40.000,00 €

COLLECCHIO

COMUNE

COLLECCHIO

C.O.C.

CENTRO OPERATIVO

COMUNALE

LAVORI

Realizzazione sede sostitutiva del centro operativo comunale

40.000,00 €

40.000,00 €

COMPIANO

COMUNE

COMPIANO

C.O.C.

CENTRO OPERATIVO

COMUNALE

FORNITURE

Potenziamento sistema di radiocomunicazioni del centro

operativo comunale

8.500,00 €

8.500,00 €

PALANZANO

COMUNE

PALANZANO

AREA DI

AMMASSAMENTO

LAVORI

Adeguamento funzionale area di ammassamento

80.000,00 €

RAVENNA

COMUNE

RAVENNA

C.O.C.

CENTRO OPERATIVO

COMUNALE

FORNITURE

Adeguamento impiantistico del centro operativo comunale

37.735,00 €

37.735,00 €

UNIONE DELLA

ROMAGNA FAENTINA

UNIONE DEI COMUNI

UNIONE DELLA

ROMAGNA FAENTINA

C.O.C.

CENTRO OPERATIVO

COMUNALE

FORNITURE

Potenziamento sistema di radiocomunicazioni dei 6 centri

operativi comunali dei Comuni afferenti l’Unione

26.640,00 €

26.640,00 €

VETTO

COMUNE

VETTO

C.P.A.

CENTRO DI PRIMA

ASSISTENZA

LAVORI

Adeguamento funzionale del centro di prima assistenza

100.000,00 €

CASTELDELCI

COMUNE

CASTELDELCI

C.O.C.

CENTRO OPERATIVO

COMUNALE

FORNITURE

Potenziamento tecnologico del centro operativo comunale

23.525,00 €

23.525,00 €

MAIOLO

COMUNE

MAIOLO

C.O.C.

CENTRO OPERATIVO

COMUNALE

FORNITURE

Potenziamento tecnologico del centro operativo comunale

23.525,00 €

23.525,00 €

MONDAINO

COMUNE

MONDAINO

C.O.C.

CENTRO OPERATIVO

COMUNALE

FORNITURE

Potenziamento tecnologico del centro operativo comunale

28.610,00 €

28.610,00 €

NOVAFELTRIA

COMUNE

NOVAFELTRIA

C.O.C.

CENTRO OPERATIVO

COMUNALE

FORNITURE

Potenziamento tecnologico del centro operativo comunale

20.165,00 €

20.165,00 €

SAN LEO

COMUNE

SAN LEO

C.O.C.

CENTRO OPERATIVO

COMUNALE

FORNITURE

Potenziamento tecnologico del centro operativo comunale

23.525,00 €

23.525,00 €

SANT’AGATA FELTRIA

COMUNE

SANT’AGATA FELTRIA

C.O.C.

CENTRO OPERATIVO

COMUNALE

FORNITURE

Potenziamento tecnologico del centro operativo comunale

23.525,00 €

23.525,00 €

Contributo in conto

capitale per:

LAVORI o BENI

Tipologia Intervento

Esigibilità:

Annualità 2027

80.000,00 €

100.000,00 €

PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE REGIONALE DELLE STRUTTURE E DELLE AREE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE – ALLEGATO A

Prov.

Comune o Unione

Beneficiaria

Contributo

Attuatore ed

Assegnatario

Contributo

Comuni d’intervento o

destinatari della

fornitura dei beni

Importo

Programmato

Triennio

2025 – 2027

Acronimo

Tipologia Struttura

Tipologia Struttura

Esigibilità:

Annualità 2025

SANTARCANGELO DI

ROMAGNA

COMUNE

SANTARCANGELO DI

ROMAGNA

C.O.C.

CENTRO OPERATIVO

COMUNALE

LAVORI

Manutenzione straordinaria del centro operativo comunale

40.000,00 €

40.000,00 €

TALAMELLO

COMUNE

TALAMELLO

C.O.C.

CENTRO OPERATIVO

COMUNALE

FORNITURE

Potenziamento tecnologico del centro operativo comunale

23.525,00 €

23.525,00 €

VERUCCHIO

COMUNE

VERUCCHIO

C.O.C.

CENTRO OPERATIVO

COMUNALE

FORNITURE

Potenziamento tecnologico del centro operativo comunale

23.525,00 €

23.525,00 €

POGGIO TORRIANA

COMUNE

POGGIO TORRIANA

C.O.C.

CENTRO OPERATIVO

COMUNALE

FORNITURE

Potenziamento tecnologico del centro operativo comunale

24.135,00 €

24.135,00 €

Contributo in conto

capitale per:

LAVORI o BENI

Tipologia Intervento

TOTALE GENERALE

Esigibilità:

Annualità 2026

Esigibilità:

Annualità 2027

0,00 €

