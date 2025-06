(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 Carabiniere ucciso. Montaruli (FdI): avviso di garanzia lascia attoniti

“Atto dovuto o no serve la sensibilità in ogni occasione, e senza dubbio mandare un avviso di garanzia a ridosso dei funerali della vittima,

svoltisi proprio oggi, lascia senza parole. Se poi si tratta degli agenti protagonisti delle ricerche e del fermo dell’assassino del carabiniere Legrottaglie, alle cui esequie ha deciso di presenziare in segno di rispetto e cordoglio, si rimane attoniti. Sono i carnefici a dover essere inquisiti non i difensori dello Stato. Mi auguro che a questo punto la Procura voglia celermente attivarsi, affinché questo avviso di garanzia non si trasformi in una paralisi di fatto dell’attività dei due poliziotti con conseguenze nella loro vita e nella loro carriera”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia.

Dario Caselli