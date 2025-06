(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 Brindisi: Ronzulli (FI), crudele beffa indagare poliziotti che hanno

fermato assassino Legrottaglie

“Indagare per omicidio colposo i poliziotti che hanno arrestato gli

assassini del brigadiere capo dell’Arma Legrottaglie in un conflitto a

fuoco nel quale è rimasto ucciso uno di questi criminali, è assurdo, oltre

che una crudele beffa nei confronti di quei servitori dello Stato che ogni

giorno proteggono tutti noi. Né ci si può nascondere dietro lo scudo

dell’atto dovuto. Ci aspettiamo che adesso la sinistra faccia lo stesso

flash mob organizzato nell’aula del Senato durante l’approvazione del Dl

Sicurezza, che introduceva maggiori tutele legali ed economiche in favore

di Carabinieri e poliziotti, come segno di solidarietà ai poliziotti

indagati e presa di distanze nei confronti di chi punta l’indice contro i

rappresentanti delle forze dell’ordine e non contro assassini e banditi”.

Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia

Ronzulli.