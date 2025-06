APAMRI ricorda il brigadiere Carlo Legrottaglie: simbolo di coraggio, civiltà e amore per lo Stato

(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

Un tributo solenne al brigadiere ucciso a Francavilla Fontana: simbolo di dedizione, sacrificio e servizio alla collettività che l’Italia non dimenticherà. Il Presidente Nazionale Cav. Uff. Riccardo Di Matteo e il Segretario Gen. Comm. Michele Grillo: «Figura esemplare che deve essere luce guida per le future generazioni»

L’APAMRI – Associazione Parlamentare degli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana – ha voluto rendere omaggio, con profonda commozione e rispetto, alla memoria del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, il carabiniere di Ostuni, ucciso a Francavilla Fontana durante un conflitto a fuoco l’11 giugno scorso, a pochi giorni dal pensionamento.

«Carlo Legrottaglie non era un semplice carabiniere, ma un punto di riferimento per i suoi colleghi, per la cittadinanza e per l’intera Nazione. Ha servito lo Stato fino all’ultimo istante con dedizione, senso del dovere e profondo amore per l’Arma», dichiarano il Presidente Nazionale Cavaliere Ufficiale Riccardo Di Matteo e il Segretario Generale Commendatore Michele Grillo. Insieme a loro, anche l’On. Carla Giuliano, presidente dell’Associazione Parlamentare, le vice presidenti On. Stefania Marino e On. Beatriz Colombo e il consigliere Pier Luigi Fragomeni e il Delegato Provinciale di Brindisi per APAMRI, Cav. Antonio Giainis, hanno espresso la volontà dell’Associazione di «tenere viva la memoria di quest’uomo straordinario affinché il suo esempio diventi una luce guida per le generazioni future».

La solenne cerimonia funebre, celebrata a Ostuni alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha visto il Paese intero unirsi nel dolore e nella gratitudine. Una partecipazione così ampia e sentita – con la presenza dei ministri Piantedosi, Crosetto e Calderone, del vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto e del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – «ha rappresentato un segno profondo del significato civico e istituzionale di questo momento di lutto e memoria condivisa».

Oggi Ostuni ha sospeso il tempo per rendere omaggio a un uomo che ha incarnato lo spirito di servizio. Il sacrificio di Carlo Legrottaglie resterà scolpito nella coscienza collettiva del Paese. Come ha ricordato monsignor Gianfranco Saba nell’omelia: «Il male non trionferà». APAMRI si unisce a questo messaggio di speranza, rinnovando il proprio impegno nel difendere i valori della legalità, dell’altruismo e dell’onore che uomini come Legrottaglie hanno testimoniato fino all’ultimo respiro.