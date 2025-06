(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

ufficio stampa Consiglio Nazionale Architetti

Comunicato stampa

Open! Studi Aperti: al via oggi l’iniziativa del Consiglio Nazionale degli Architetti

l’Architettura incontra i cittadini il 13 e il 14 giugno – circa 400 eventi in tutta Italia

Roma, 13 giugno 2025. Un incontro tra Architettura e cittadini e un vero e proprio focus sul mondo dell’architettura per sottolineare che l’Architetto è parte fondamentale della vita quotidiana delle comunità: è questo l’obiettivo di Open! Studi Aperti che ha preso il via oggi.