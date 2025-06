(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 13 June 2025 Medio Oriente, Barbera (Prc): “Missili su Teheran, ma Meloni guarda i

rapporti dell’AIEA. Quando la servitù è una vocazione”

“Apprendiamo con un misto di indignazione e sarcasmo che, nel pieno di una

gravissima escalation militare in Medio Oriente, con un attacco israeliano

contro l’Iran che rischia di aprire un nuovo fronte di guerra catastrofica,

il governo Meloni ha ben pensato di riunire un vertice d’emergenza… per

esprimere “preoccupazione” sui rapporti dell’AIEA. Davvero confortante

sapere che mentre piovono bombe e il mondo si avvicina pericolosamente al

baratro, il problema – secondo Palazzo Chigi – sia la presunta violazione

di trattati da parte dell’Iran. Siamo davanti all’ennesima dimostrazione di

servile subalternità dell’Italia alla linea della NATO e di Washington:

mentre Israele viola ogni norma del diritto internazionale, attacca un

Paese sovrano, alimenta una spirale bellica dagli esiti imprevedibili, il

governo italiano si aggrappa alle carte dell’Agenzia Internazionale per

l’Energia Atomica, come se fossero l’unica minaccia alla pace globale.Che

Meloni e i suoi ministri abbiano perso ogni senso della realtà (e del

ridicolo) è evidente: il loro «sostegno ai negoziati» si traduce nel fare

da valletti al tavolo, mentre tacciono o acconsentono di fronte ad atti di

guerra unilaterali da parte degli “alleati” occidentali. Altro che politica

estera autonoma e sovrana: l’Italia si conferma, ancora una volta, una

dependance delle strategie belliche statunitensi e israeliane, incapace di

alzare la voce contro l’arbitrio e l’aggressione, ma solerte nel fare la

lezioncina agli “altri”, magari con il ditino alzato dell’AIEA. Ribadiamo

con forza: il governo italiano dovrebbe condannare con fermezza

l’aggressione israeliana contro l’Iran, richiamare il diritto

internazionale e schierarsi per il cessate il fuoco e una vera

de-escalation diplomatica. Continuare a giocare con il cerino acceso delle

provocazioni e della propaganda significa essere complici di un potenziale

disastro globale”.

E’ quanto dichiara Giovanni Barbera della Direzione nazionale di

Rifondazione Comunista.