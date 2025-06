(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 13 June 2025 MARCHE, LEONARDI (FDI): RICCI NON PRESENTA ANCORA PROGRAMMA ELETTORALE

“Il candidato alla presidenza del centrosinistra alla Regione Marche Matteo Ricci ancora non ha presentato il suo programma elettorale però ha la faccia tosta di accusare il presidente Acquaroli di fuggire dai confronti pubblici. Se c’è qualcuno che in queste circostanze si sta nascondendo è invece proprio Ricci che da tempo sfugge alla Commissione consiliare su Affidopoli. Perché ha paura? Al suo contrario, Acquaroli in questi anni di governo non ha mai avuto paura di alcun incontro e lo dimostra l’alto numero di persone, oltre 200mila, con le quali si è confrontato faccia a faccia, un numero nettamente superiore a quelle che Ricci sostiene di aver incontrato, cioè circa 10mila. La verità è che la Regione Marche è stata governata bene dopo anni di immobilismo targato Pd e Ricci lo sa bene ma ne se vergogna e per questo si nasconde”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Elena Leonardi, coordinatore regionale FdI nelle Marche.

