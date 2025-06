(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 13 June 2025 COMUNICATO STAMPA

CARCERI. IL 17 GIUGNO II EDIZIONE DI “RECIDIVA ZERO”

Giornata di lavoro organizzata da CNEL e Ministero della Giustizia, per favorire e promuovere l’inclusione sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale

Si terrà il 17 giugno 2025, dalle 9:30 alle 19:30, presso la Scuola di formazione “Giovanni Falcone” del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Via di Brava 99, Roma), la II edizione di “Recidiva Zero. Studio, formazione e lavoro in carcere e fuori dal carcere”, giornata di lavoro organizzata dal CNEL in collaborazione con il Ministero della Giustizia.

Oltre al presidente del CNEL Renato Brunetta e al ministro della Giustizia Carlo Nordio, interverranno il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone, il sottosegretario al ministero della Giustizia Andrea Ostellari, il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Fabio Pinelli, il capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Stefano Carmine De Michele, il capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità Antonio Sangermano, il presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale Riccardo Turrini Vita.

Nel corso dell’evento, al quale parteciperanno i principali stakeholder del settore, sarà anche siglato un protocollo d’intesa tra il CNEL e le organizzazioni rappresentanti delle categorie produttive, per l’adesione al Segretariato permanente per l’inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale. La partnership punta a combattere la recidiva attraverso percorsi di formazione e lavoro, rendendo strutturali le iniziative di reinserimento.

La giornata di lavoro si inserisce nel quadro dell’accordo interistituzionale sottoscritto nel giugno 2023 tra CNEL e Ministero della Giustizia e fa seguito alla I edizione che si è svolta il 16 aprile dello scorso anno.

Cliccare qui per la locandina dell’evento

Cliccare qui per il programma

Cliccare qui per partecipare