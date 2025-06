(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 13 June 2025 Tel. 0522/590211

COMUNE DI Fax

e-mail:

0522/590236

ALBINEA oppure

a.re.it

Provincia di Reggio Emilia sito Internet:

http://WWW..COMUNE. ALBINEA..RE..IT

Alla redazione con preghiera di pubblicazione. Grazie e buon lavoro.

Oggetto: comunicato stampa

Cinque grandi film per godersi il cinema estivo in piazza

Cavicchioni

Si partirà il 17 giugno, alle ore 21.30 con “Io e Annie” di Woody Allen

ALBINEA (13 giugno 2025) – Tornerà il Cinema in piazza Cavicchioni con cinque

grandissimi film nel cartellone delle pellicole estive di Albinea.

Il Cinema Verde resta un caposaldo dell’intrattenimento albinetano, che da

diversi anni rappresenta l’idea dell’estate, dell’unire cultura, svago, ambiente e

amicizia.

Come sempre saranno le biciclette, utilizzate da volonterosi spettatori ad

alimentare in modo “green” l’impianto di proiezione.

Gli spettacoli avranno luogo nelle serate di martedì, alle 21.30.

Si partirà il 17 giugno con “Io e Annie” (1977) di Woody Allen; il 24 giugno

toccherà a “Chi ha incastrato Roger Rabbit” (1988) di Robert Zemeckis; l’1

luglio sarà proiettato “Good Morning, Vietnam” (1987) di Barry Levinson; l’8

luglio sarà la volta di “Shrek” di Andrew Adamson e Vicky Jenson e il 15

luglio “Il diavolo veste Prada” (2006) di David Frankel.

L’iniziativa, nata da un’idea di “Mobile Green Power” è realizzata

dall’Associazione Albinea Live, in collaborazione con il Comune e Biblioteca e il

Cinema Apollo di Albinea.

Marco Barbieri