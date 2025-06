(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 13 June 2025 *Bignami-Malan (FdI): annullato evento Spazio Lavoro. Segno di lutto e rispetto, per partecipare alle esequie*

“La sessione di domani di “Spazio Lavoro”, l’iniziativa organizzata dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati e al Senato, in corso a Lecce, è annullata in segno di lutto e rispetto per la morte del carabiniere Carlo Legrottaglie e per consentire agli esponenti di Fratelli d’Italia di partecipare alle esequie”.

Lo dichiarano i capigruppo di Camera e Senato di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami e Lucio Malan.

