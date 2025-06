(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 13 June 2025 Banche: Misiani (Pd), cessione 15% MPS da parte del Mef operazione opaca

«La vicenda della cessione del 15% di MPS da parte del Ministero

dell’Economia presenta numerosi profili critici che il Partito Democratico

ha già segnalato in un’interrogazione parlamentare depositata in Senato nei

giorni scorsi” dichiara Antonio Misiani, senatore e responsabile economico

PD. Secondo Misiani “L’apertura di un’indagine da parte della Procura di

Milano è un fatto molto grave, che rafforza le nostre preoccupazioni su

un’operazione che appare opaca, affrettata e potenzialmente lesiva

dell’interesse pubblico.

Siamo di fronte a interrogativi seri: sulle modalità della procedura,

sull’individuazione degli acquirenti, sul prezzo di vendita e su possibili

conflitti d’interesse. Se i dubbi e le criticità segnalate da più parti

venissero confermate, saremmo in presenza di un’azione sconcertante in cui

asset pubblici strategici vengono gestiti con logiche discutibili e di

corto respiro, in assenza di trasparenza e senza un disegno industriale

chiaro per il futuro della banca. Valuteremo – prosegue – con la massima

attenzione gli sviluppi dell’inchiesta della magistratura.

Il Governo ha la responsabilità di chiarire ogni aspetto dell’operazione,

compresa l’entità delle commissioni pagate a Banca Akros nel suo ruolo di

Global Coordinator e Bookrunner, rispondendo nel merito alle questioni

poste in Parlamento e rassicurando i cittadini che non si sia ceduta una

quota rilevante di MPS, una banca risanata con risorse pubbliche, a realtà

imprenditoriali considerate vicine al governo, per finalità di potere ben

poco trasparenti.Il Partito Democratico continuerà a vigilare, nelle aule

parlamentari e nelle sedi istituzionali, affinché venga tutelato

l’interesse generale, e non quello di pochi soggetti privilegiati»,

conclude.

