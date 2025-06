(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 Referendum: Leoni, dopo fallimento, regole vanno aggiornate

“Mi auguro che, dopo il plateale fallimento di questi referendum, si possa finalmente rivedere un insieme di regole scritte nel secolo scorso e che oggi necessitano di essere aggiornate”.

Lo ha detto Simone Leoni, segretario nazionale di Forza Italia Giovani, intervenendo al Tg4.

“Il Partito Democratico – ha proseguito – dovrebbe riconoscere di aver commesso un errore, e per due ragioni precise. Da un lato, ha voluto proporre quesiti estremamente tecnici – almeno i primi quattro – relativi a una legge approvata dallo stesso PD. In un contesto in cui il nostro Paese registra il record storico di occupati, quei referendum, se fossero passati, avrebbero generato un grave problema occupazionale, mettendo a rischio milioni di posti di lavoro.

Dall’altro lato, c’è stato un chiaro errore politico: personalizzare i referendum e usarli come strumento contro il governo di centrodestra. Gli elettori hanno risposto chiaramente, esprimendo il loro dissenso verso questa strumentalizzazione da parte della sinistra e del PD. Oggi è il momento di analizzare con serietà i risultati. Ho rispetto per chi è andato a votare, perché il voto merita sempre rispetto. Ma non possiamo ignorare il dato politico che emerge: perfino una parte dell’elettorato di sinistra ha bocciato il modello del PD sulla cittadinanza, che viene percepita come “regalata” o “svenduta”. Noi ripartiamo da qui, con una proposta chiara: il modello di Forza Italia, lo Ius Italiae. Una cittadinanza non automatica, ma concessa a quei ragazzi nati e cresciuti in Italia che completano dieci anni di scuola dell’obbligo e la superano con profitto. In altre parole, un principio di merito, in alternativa a chi vuole banalizzare il valore della cittadinanza”, ha concluso.

