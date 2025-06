(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 Made in Italy. Pietrella (FdI): Governo Meloni al fianco lavoratori e manifattura italiana

“Il decreto approvato oggi in Consiglio dei ministri rappresenta una risposta concreta e attesa da tempo, in particolare per le aziende del settore moda, che continuano a vivere una fase complessa e di transizione. Prevedere ulteriori 12 settimane di cassa integrazione significa dare ossigeno a imprese e lavoratori, salvaguardare competenze e mantenere in vita una filiera strategica per il Made in Italy. Ancora una volta, il Governo Meloni e i ministri Calderone e Urso dimostrano di essere al fianco del lavoro e della manifattura italiana, con misure serie, responsabili e orientate al rilancio”.

Lo ha affermato il deputato di Fratelli d’Italia in commissione Attività Produttive alla Camera e responsabile del dipartimento moda del partito Fabio Pietrella, commentando il Dl appena approvato in Consiglio dei ministri.

Dario Caselli