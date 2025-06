(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 Infrastrutture, Potenti (Lega): “Bene interventi su Variante Aurelia e SS 68, arterie fondamentali per cittadini e imprese”

Roma 12 giu. – “Accogliamo con piacere la disponibilità e l’impegno espressi dal MIT nel voler risolvere, insieme ad ANAS, le criticità che stanno interessando due arterie fondamentali per il territorio toscano. Confermati entro questo giugno i lavori alla pavimentazione ed a luglio 2025 le progettazioni al viadotto della Variante Aurelia nel tratto Quercianella-Castiglioncello, dove si viaggia a carreggiate dimezzate per problemi al viadotto ‘Arancio’ e dove recentemente si sono verificati distacchi di asfalto. Altrettante buone notizie per gli attesi lavori di rifacimento per 10 milioni lungo la strada statale 68, con il rifacimento in 14 mesi del tratto dai Km 42 a 47 fino al bivio in località Mazzolla a Volterra, chiusa al traffico e poi riaperta a senso alternato a causa di una frana che sta creando enormi disagi alla circolazione dei cittadini locali e dei tanti automobilisti che quotidianamente si spostano in quell’area.

Queste due infrastrutture, va sottolineato, sono vitali per la mobilità e per l’economia regionale: l’Aurelia collega importanti centri costieri e turistici, mentre la SS 68 è fondamentale per i collegamenti nell’entroterra. Ringraziamo dunque il Ministro Salvini, con cui vi sono state numerose interlocuzioni, per il suo interesse immediato per superare annose problematiche verso le quali non vi è stato, prima di questo Governo e del nostro intervento, sufficiente e concreto interesse. Il tutto nella direzione della sicurezza degli utenti e della piena funzionalità di arterie strategiche per cittadini e imprese”.

Così il senatore della Lega Manfredi Potenti a seguito delle interrogazioni avanzate al Governo in merito alla rete viaria in questione.

__________

Ufficio stampa Lega Senato