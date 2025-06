(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 CARABINIERE UCCISO, MANCINI (FDI): NON FAREMO MAI MANCARE NOSTRO SOSTEGNO ALL’ARMA

“Morire nell’ultimo giorno di servizio, dopo una vita trascorsa nell’Arma dei Carabinieri per garantire la legalità: un destino terribile, che ci addolora profondamente. Oggi è toccato al brigadiere Carlo Legrottaglie diventare il simbolo dell’impegno e, purtroppo, del sacrificio degli uomini in divisa di cui l’Italia va fiera ed orgogliosa. Nulla potrà colmare il vuoto che lascia nella sua famiglia e tra i colleghi dell’Arma. Nessuna parola potrà attenuare il dolore per una morte così crudele. Martedì in Senato abbiamo parlato a lungo di sicurezza nei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi e di formazione. Tutte le vittime sul lavoro hanno pari dignità e vanno onorate in ugual modo; alle donne e agli uomini in divisa che mettono a repentaglio la loro vita per difendere la nostra sicurezza, e spesso anche le nostre stesse vite, sia concesso un pensiero speciale. È alla loro presenza che affidiamo molto della nostra serenità; non dimentichiamo mai quanti rischi si assumono ogni giorno ed il fardello che pesa sulle loro spalle. Non facciamo mai mancare a loro il nostro sostegno”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Mancini.

