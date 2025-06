(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 Cannata (FdI): “Buon lavoro a Sbarra. Con il Governo Meloni il Sud è tornato protagonista”

“Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro a Luigi Sbarra per il nuovo incarico di Sottosegretario con delega al Sud. Una nomina di prestigio che conferma l’attenzione del Governo Meloni verso il Mezzogiorno e la volontà di proseguire sulla strada già tracciata della crescita e della coesione territoriale.”

Lo dichiara l’On. Luca Cannata, Vicepresidente della Commissione Bilancio alla Camera.

“Negli ultimi anni – prosegue Cannata – il Governo Meloni ha avviato un cambio di passo concreto per il Sud: dall’attuazione della ZES Unica agli Accordi di Coesione firmati con tutte le regioni meridionali, fino ai massicci investimenti infrastrutturali, industriali e sanitari, senza dimenticare il sostegno alle PMI e il rafforzamento della legalità. L’obiettivo è chiaro: fare del Mezzogiorno una piattaforma strategica per lo sviluppo euro-mediterraneo.”

“Con l’esperienza e il radicamento di Sbarra, sono certo che questo impegno verrà rafforzato. Il Sud non chiede assistenzialismo, ma strumenti, investimenti e visione. E questo Governo sta dimostrando, con i fatti, di saperli garantire.”

