(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 Auto: Squeri, da FI emendamento per rinvio stop Diesel Euro5

“Già nel 2023, raccogliendo e attuando l’impegno del ministro Pichetto

Fratin, il nostro governo aveva stabilito lo slittamento del blocco delle

vetture Diesel Euro 5 nelle regioni del bacino padano. Un intervento che

era in linea con quanto sosteniamo da tempo, perché la transizione

energetica va perseguita e realizzata senza scossoni dannosi per il nostro

tessuto sociale e produttivo. Oggi, che ci troviamo di nuovo a far fronte

al rischio che scatti il blocco il prossimo ottobre, riteniamo sia

necessario intervenire nuovamente. Per questo abbiamo presentato un

emendamento al dl infrastrutture che propone il rinvio del blocco al 1°

ottobre 2026. Allo stesso tempo, chiediamo che le Regioni adottino tutte le

misure necessarie per assicurare ai proprietari di veicoli di classe

inferiore a Euro 5, utilizzati per lavoro o per le esigenze di vita, delle

percorrenze chilometriche annuali. E’ poi necessario che, entro il 1°

ottobre 2025, le Regioni modifichino i propri piani di qualità dell’aria,

riducendo le emissioni inquinanti derivanti dagli impianti di riscaldamento

e climatizzazione. Si tratta di un intervento necessario, ispirato al buon

senso e al pragmatismo, per evitare contraccolpi economici ai cittadini e

alle imprese”. Lo dichiara il deputato e responsabile del Dipartimento

energia di Forza Italia Luca Squeri.