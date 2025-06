(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 Alluvioni. De Carlo (FdI): Grazie a Ministro Musumeci e Governo per attenzione al territorio del Veneto

“Ringrazio il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci per l’attenzione che ancora una volta lui e il Governo hanno riservato al Veneto. La proroga di un ulteriore anno dello stato di emergenza per gli eventi alluvionali della primavera dello scorso anno – che hanno coinvolto i territori della Città metropolitana di Venezia, delle Province di Vicenza, Verona, Padova e Treviso, del Comune di Badia Polesine, in Provincia di Rovigo e nei i territori posti su entrambe le sponde dell’Adige, nel tratto a Valle di Badia Polesine – permetterà di dare piena conclusione a tutti quegli interventi urgenti di sistemazione e di messa in sicurezza delle aree per i quali il Governo Meloni ha destinato oltre 26 milioni di euro. Attenzione alle esigenze dei territori, quindi, ma anche delle aziende che vi operano e delle famiglie che vi vivono, e il rispetto degli impegni presi anche con lo stanziamento di risorse importanti”.

Così il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, presidente della IX Commissione Senato – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare e coordinatore veneto del partito, commenta l’annuncio del Ministro Musumeci di una proroga di ulteriori dodici mesi dello stato di emergenza in Veneto per gli eventi alluvionali di maggio-giugno 2024.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica