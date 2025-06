Spazio, De Carlo (FdI): regolamentare settore è fondamentale per nostre imprese

(AGENPARL) - Roma, 11 Giugno 2025

“Non avevamo una legge sullo spazio e se oggi ce l’abbiamo è grazie al governo Meloni. L’industria dello spazio conta nel mondo un mercato da 424 miliardi. Un settore in cui l’Italia gioca un ruolo straordinariamente importante: siamo, infatti, terzi in Ue e quinti al mondo per rilevanza. Le Pmi non si lamentano di questo provvedimento, perché dove c’è anarchia non c’è libertà. Non legiferare su un tema come questo non dà sostegno alle nostre imprese. Non a caso lo spazio è diventato un settore in cui il privato gioca un ruolo importante e che genera risorse importanti. Spetta a noi garantire la certezza del diritto. In questa legge sono previsti fondi da destinare ai privati, in modo che abbiano un supporto concreto, e nasce per questo un piano nazionale sull’economia dello spazio. Le opposizioni se ne facciano una ragione: da loro solo chiacchiere, mentre il nostro esecutivo lavora concretamente per il bene degli italiani e delle nostre aziende”.

Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia, Presidente della commissione Industria in Senato Luca De Carlo.

