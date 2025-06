(AGENPARL) - Roma, 11 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 11 June 2025 +++ RPT TITOLO CORRETTO+++ Scuola: Sasso (Lega), a Pesaro docente del Pd fa propaganda in classe pro referendum

Roma, 11 giu. – “Ancora una volta, un docente con la tessera del PD in tasca usa la scuola per propagandare la propria ideologia agli studenti, in questo caso per invogliarli a votare ‘Sì’ al referendum. Questo è quanto accaduto al liceo Mamiani di Pesaro, stando a quanto denunciato sul quotidiano Il Resto del Carlino dagli stessi studenti. Essi accusano una docente, che è anche consigliere comunale del PD, di aver cercato di indottrinare gli alunni. Trovo tutto ciò sgradevole, soprattutto perché avvenuto senza il consenso né del consiglio d’istituto né delle famiglie, tra il malcontento e il dissenso di alcuni docenti che hanno criticato la vicenda, spacciata per ‘lezione’ dalla docente in questione. Urge convertire in legge il DDL Valditara, che prevede l’obbligo del consenso informato per argomenti non inclusi nel piano dell’offerta formativa e nelle indicazioni nazionali del Ministero, al fine di proteggere gli studenti dai tentativi di indottrinamento da parte di docenti ideologizzati. Se vogliono promuovere il programma del PD, le battaglie della CGIL o l’ideologia gender, lo facciano nelle loro sedi di partito e non a scuola. Adesso basta”.

Così il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Scienza, Cultura e Istruzione.

