Roma, 11 Giugno 2025

Immigrazione, Malan (FdI): da M5S uso improprio interventi fine seduta

“Sono stupito che il Movimento 5 Stelle utilizzi gli interventi di fine seduta per commentare in modo improprio l’attività degli altri partiti. Noi non lo abbiamo mai fatto, non lo facciamo oggi e non lo faremo in futuro. Sulla situazione a Lampedusa posso dire che, da quando è in carica il governo Meloni, ci sono stati evidenti cambiamenti rispetto al passato. Il luogo è tornato ordinato, meno immigrati e ambiente tranquillo, senza tensioni, senza che la bellezza dell’isola venga danneggiata. Esistono dei problemi che sono stati affrontati in modo concreto dal nostro esecutivo. Abbiamo assistito a un cambio di rotta certificato dallo stesso sindaco di Lampedusa. Risultati evidenti grazie al lavoro della Croce Rossa e al denaro stanziato dal governo. Non commenteremo i vostri sopralluoghi, ma gradiremmo che non usaste questo spazio per attaccare le iniziative legittime di un partito”.

Lo dichiara in aula il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

