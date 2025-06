AGENDA CAMERA DI DOMANI, GIOVEDì 12 GIUGNO

(AGENPARL) - Roma, 11 Giugno 2025

AULA

📌Ore 10: Comunicazioni Ministro del Lavoro sulla Sicurezza sul lavoro, con voti su risoluzioni

COMMISSIONI

📌8.30_Rischio idrogeologico e sismico_Audizione del Ministro Pichetto Fratin

📌8.30_Semplificazione_ audizione della Sottosegretaria di Stato per l’interno, Wanda Ferro

📌8.30_InsularitàAudizione di Claudio Eminente, ENAC 📌8.30_Femminicidio Audizione di Gigliola Bono, madre di Monia Delpero, vittima di femminicidio

📌8.50_Affari sociali_Audizioni su erogazione delle prestazioni sanitarie (8.50: Federterme; 9: CGIL, CISL, UIL, UGL; 9.20: Confederazione ASSO e Sindacato unico medicina ambulatoriale; 9.35: Associazione italiana di chirurgia plastica estetica)

10 o termine voto assemblee_Covid_Audizione Claudio D’Amario, già direttore generale prevenzione sanitaria Ministero salute e componente task-force Coronavirus

📌16_Affari costituzionali_ Audizione del presidente della regione Lazio Francesco Rocca su “Roma capitale”

ALTRO

📍8.30_Antimafia-Comitato mafia e nuove tecnologie_ Audizione di Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

EVENTI

📌9:30 – Aula dei Gruppi parlamentari – Convegno: “La valorizzazione del dottorato nelle professioni ordinistiche. Un’occasione da non perdere”

A cura della SIDRI – Società Italiana del Dottorato di Ricerca

📌10:30 – Sala Giacomo Matteotti – Convegno: “Care for caring 2.0 – Ambasciatrici della prevenzione. Risultati preliminari della campagna di sensibilizzazione del tumore al seno”

Partecipa Segretaria di Presidenza Patriarca. Diretta webtv

📌11 – Sala della Regina – Presentazione della relazione annuale 2024.

Promossa dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Partecipa Segretario di Presidenza Riccardo Zucconi. Diretta webtv

📌14:30 – Sala della Regina – Convegno: “L’idrogeno verde made in Italy”

Partecipa Segretario di Presidenza Colucci. Diretta webtv

📌14:45 – Sala del Refettorio – Convegno: “Intelligenza artificiale e rapporti di lavoro. Attualità e prospettive – L’Art. 11, DDL C 2316”. On. Gribaudo

📌15 – Sala della Lupa – Presentazione del libro: “Le assemblee rappresentative nell’era dell’intelligenza artificiale”. Partecipa Vicepresidente Ascani. Diretta webtv

📌16 – Sala Giacomo Matteotti – Presentazione del libro: “Hannah”. Partecipa On. Boschi

CONFERENZE STAMPA

📌10 Presentazione progetto “Maggio in…forma” – campagna di prevenzione e informazione dei tumori al seno. Simona Loizzo

📌11.30 Cyber Security Foundation e Tim presentano il Primo report sulla Cyber Security. Alessandro Colucci

📌13 Importanza export pmi al tempo dei dazi. Chiara La Porta

📌14.30 Accelleriamo il cambiamento – Presentazione progetto. Martina Semenzato

📌16 Fuoriclasse. Otto storie inedite per celebrare i vent’anni di scuola di giornalismo Lelio Basso. Fabio Porta