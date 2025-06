(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 Sicurezza sul lavoro, Mennuni (FdI): centrale nella politica del governo Meloni

“È evidente che finché ci sarà un solo morto sul lavoro, l’impegno del governo Meloni sarà assoluto. È sconvolgente veder perire nell’esercizio delle loro attività un giovanissimo ragazzo o una ragazza, una madre o un padre di famiglia. È un bene che ci sia massima collaborazione. È per questo che il governo ha voluto una concertazione su un tema delicato. Le morti sul lavoro sono molte da troppi anni e si sta facendo difficoltà a risolvere il problema. Questo esecutivo ha più che raddoppiato i fondi sulla sicurezza. Abbiamo assunto 1600 ispettori e figure che possano gestire la situazione. Non sempre è facile applicare le norme in un’ottica di produttività e questo non è accettabile. L’impresa deve poter produrre, ma nel rispetto delle leggi. Serve concertazione anche su questo. Il nostro esecutivo è intervenuto con decisione su queste tematiche: oggi abbiamo più di un milione di lavoratori in più che un’occupazione ce l’hanno, i salari crescono, molti i rinnovi contrattuali dal terziario ai bancari, passando dai ferrotranvieri e fino ai dipendenti pubblici. Siamo intervenuti sul taglio del cuneo fiscale, speriamo di poter fare di più e supportare il ceto medio che oggi ancora fa fatica. Il lavoratore è e resterà centrale nella nostra politica”.

Lo dichiara in aula la senatrice di Fratelli d’Italia, Lavinia Mennuni.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica