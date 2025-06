SEN. ROMEO E ON.MOLTENI (LEGA) – SICUREZZA. IN ARRIVO IN LOMBARDIA NUOVI AGENTI NEI COMMISSARIATI PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO GRAZIE ALL’IMPEGNO DELLA LEGA

(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

10 GIU – Un’altra promessa mantenuta dalla Lega al Governo: per garantire

ancora più sicurezza nelle singole città lombarde – nell’ambito del piano

nazionale di pontenziamento degli organici della Polizia di Stato –

arriveranno altri poliziotti per rafforzare gli organici di alcuni

commissariati di Ps sui territori, per potenziare l’attività di controllo

del territorio e di prevenzione dei fenomeni criminali.

“In questo modo andiamo a rafforzare alcuni presidi territoriali per

aumentare il controllo e la prevenzione contro i fenomeni di allarme

sociale – come le baby gang, i furti nelle abitazioni, lo spaccio nelle

piazze – che toccano direttamente la sicurezza dei cittadini e allarmano le

singole realtà territoriali”, spiega il sottosegretario al Ministero degli

Interni, on. Nicola Molteni.

In particolare arriveranno 10 agenti al commissariato di Busto Arsizio, 4

in quello di Gallarate, 4 in quello di Treviglio, 5 per la Questura di

Brescia e altrettanti per quella di Cremona, più altri agenti per la

Polizia Stradale, per la Polizia Postale, per quella di Frontiera e per il

Reparto Mobile nelle varie province lombarde.

“Più agenti, più controllo e presidio del territorio, più sicurezza: questo