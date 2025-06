(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 REFERENDUM: NEVI, “ SINISTRA TRASFORMA TEMI COMPLESSI IN GIOCHI POLITICI”

“Si è usato il referendum come strumento politico, ma su materie complesse come il lavoro questo approccio è inefficace. I quesiti erano difficili da comprendere persino per gli addetti ai lavori. Solo quello sulla cittadinanza era più accessibile, e infatti ha attirato più attenzione. Il punto vero è che la sinistra continua a non cogliere le esigenze concrete delle persone, nemmeno su un tema cruciale come il lavoro. Pensiamo davvero che abbassare il quorum avrebbe cambiato l’esito? Difficile. Avremmo forse visto un risultato netto, magari un 70-30, perché chi voleva tornare a vecchie contrapposizioni ideologiche è andato a votare. Ma questo non basta a legittimare il contenuto di un referendum. Le problematiche non si risolvono semplificando lo strumento. Un conto è la battaglia politica, un altro è cercare soluzioni serie a questioni tecniche e profonde. Usare il referendum per fare politica è una scorciatoia che finisce per svuotare il dibattito e confondere i cittadini.” Lo ha dichiarato Raffaele Nevi, Portavoce nazionale di Forza Italia, ospite a Metropolis.

