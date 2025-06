(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 PEREGO (DIFESA), GIORNATA DELLA MARINA: FORZA ARMATA PILASTRO DI SICUREZZA, PRESTIGIO E PROIEZIONE GLOBALE DELL’ITALIA

Genova, 10 giugno 2025 – “La Giornata della Marina rappresenta ogni anno un momento solenne e carico di significato, in cui celebriamo il coraggio, l’abnegazione e la professionalità degli equipaggi della nostra Marina Militare, impegnati ogni giorno per la nostra difesa e sicurezza. Un giorno che affonda le proprie radici nella gloriosa impresa del 10 giugno 1918, quando l’azione di Premuda divenne simbolo eterno dei valori che animano le donne e gli uomini della Marina Militare ovvero di quella capacità di agire in silenzio, con intuizione e determinazione, a salvaguardia degli interessi supremi del nostro Paese, interessi difesi anche al prezzo estremo della vita da parte di coloro a cui oggi rendiamo onore alla memoria.” così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago, in occasione delle celebrazioni per la Giornata della Marina Militare 2025.

Quest’anno, la ricorrenza assume un significato ancor più speciale con il rientro a Genova di Nave Vespucci al termine del suo tour mondiale. “Il tour mondiale di Nave Vespucci, unito al Villaggio Italia” prosegue Perego “ha incarnato l’essenza più autentica del sistema Paese, unendo tradizione e innovazione, esaltando il saper fare italiano, la nostra cultura e la nostra capacità industriale. In ogni porto, nave Vespucci ha portato con sé l’immagine di un’Italia credibile, affidabile e moderna, capace di dialogare con il mondo e costruire ponti tra culture, dimostrando ancora una volta il valore della diplomazia navale quale strumento di cooperazione e dialogo.”

“La Marina Militare” sottolinea il Sottosegretario “opera oggi in scenari globali sempre più interconnessi e sfidanti, dall’Africa Occidentale sino all’Indo-Pacifico, oggi area strategica per gli equilibri internazionali. Per un Paese a forte connotazione marittima come il nostro, comprendere quanto la sicurezza del mare, con la sua dimensione underwater, sia determinante per la vita di ogni giorno, per la stabilità economica ed energetica, è fondamentale. È in questa visione che l’Italia ha scelto di investire in maniera lungimirante in programmi strategici quali il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, il Piano del Mare e l’istituenda Agenzia per la Sicurezza delle Attività Subacquee, strumenti essenziali per affrontare le sfide del futuro.”

“Difendere il mare oggi significa difendere la nostra democrazia, la nostra economia e il nostro futuro.” conclude Perego “Per questo desidero rivolgere a tutti i marinai, donne e uomini, militari e civili, in servizio e in congedo, il più profondo e sincero ringraziamento per l’opera viva al servizio della nostra amata Nazione. A voi, e a tutti i vostri affetti che nel silenzio condividono i vostri sacrifici, i migliori auguri. Viva la Marina Militare, viva le Forze Armate, viva la Difesa e viva l’Italia.”

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma