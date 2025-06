(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

LAVORO, MANCINI (FDI): PER SICUREZZA SERVE CAMBIO DI PROSPETTIVA

“La sicurezza nei luoghi di lavoro purtroppo è una piaga ancora senza soluzione con un prezzo altissimo pagato sia a livello collettivo che individuale. Il Ministro Calderone, nel suo intervento, ha riepilogato diffusamente le puntuali attività avviate in soli due anni dal Governo di Giorgia Meloni per cambiare rotta con decisione dopo decenni in cui evidentemente è mancata una strategia adeguata. Finalmente stiamo intervenendo su più piani contemporaneamente: con programmi formativi continui ed adeguati all’innovazione che tocca ogni comparto dell’economia, con piani di prevenzione dei rischi aderenti alle diverse situazioni aziendali, con un sistema di controlli moderno in grado di disincentivare qualsiasi pratica pericolosa ed infine con l’applicazione tempestiva delle sanzioni, atteso che la certezza della pena è la miglior forma di deterrenza. Un ulteriore contributo può inoltre venire dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale, ad esempio, nei processi di valutazione dei rischi e nella definizione delle procedure di manutenzione, oppure favorendo l’automazione delle attività di routine e potenzialmente più rischiose. Il nostro obiettivo principale è quello di affermare la diffusione di una cultura della sicurezza fondata sulla sensibilizzazione e sulla formazione a partire già dall’ambito scolastico per pensare non solo ai lavoratori di oggi, ma pure a quelli di domani. Un cambio di prospettiva rispetto al passato: coinvolgere il mondo della scuola per far sì che il grande tema della sicurezza entri da subito nella nostra quotidianità e non ci riguardi solo al momento dell’ingresso nel mondo del lavoro. Mettiamo in primo piano la cultura del lavoro e della sicurezza perché la vera posta in gioco è la dignità di ogni persona. Le risorse umane delle nostre aziende, inoltre, sono decisive per il buon esito di ogni progetto di innovazione e di sviluppo. Tutte le azioni in termini formazione, prevenzione e controlli per migliorare la sicurezza del lavoro non rappresentano un costo, ma una delle più lungimiranti forme di investimento per il futuro del nostro sistema produttivo. È su questo terreno che si affronta e si vince la sfida del diritto al lavoro, e non certo con scaramucce referendarie poco concrete e molto velleitarie. Il nostro voto odierno in Senato raccoglie la voce e le esigenze di tutti gli italiani che non accettano l’idea di ridurre il posto di lavoro ad un luogo di rischio. Anche con questo voto, e con il conseguente impegno quotidiano, contribuiamo a ridare dignità e centralità al lavoro, lo strumento principale per assicurare a tutti una giusta qualità della vita”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Mancini, componente la Commissione Lavoro a Palazzo Madama.

