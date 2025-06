(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 GRAZ, UNTERBERGER (SVP): STRAGE CHE LASCIA SENZA FIATO

«Quanto accaduto oggi in Austria ci lascia sgomenti. È una tragedia insensata, che colpisce nel profondo e davanti alla quale non possiamo che esprimere la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime, alla comunità scolastica coinvolta e a tutti i cittadini e le cittadine di Graz. Le scuole dovrebbero essere luoghi di crescita e speranza, non teatri di una violenza così crudele e inspiegabile.»

Così in una nota la senatrice della SVP e Presidente dell’UIP Italia-Austria, Julia Unterberger.