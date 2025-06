(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 Freedom Flotilla, Barbera (Prc): “Torture psicologiche su attivisti

sequestrati”

“Le accuse lanciate dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz contro

gli attivisti della nave Madleen della Freedom Flotilla Coalition, definiti

“antisemiti” per essersi rifiutati di assistere a filmati mostrati dalle

autorità israeliane, sono un’operazione propagandistica indecente e

vergognosa, tipica di uno Stato che da mesi cerca di nascondere sotto il

tappeto delle lacrime strumentali i crimini di guerra che sta compiendo a

Gaza. Israele, che ha massacrato oltre 50.000 palestinesi – in gran parte

civili, donne e bambini – ha il coraggio di dare lezioni di umanità a chi

ha rischiato la vita per portare aiuti umanitari alla popolazione

palestinese sotto assedio, affamata, privata di acqua, cure mediche,

elettricità, bombardata senza sosta? Chi bombarda ospedali, campi profughi

e scuole non ha alcuna autorità morale per parlare di “verità”. Gli

attivisti della Freedom Flotilla hanno compiuto un gesto di coraggio e

dignità: hanno rifiutato di partecipare al teatrino macabro di uno Stato

che usa il dolore come arma per giustificare la barbarie. Mostrare filmati

raccapriccianti a persone prigioniere per il solo “reato” di solidarietà

non è ricerca della verità: è tortura psicologica, è propaganda di guerra.

Il tentativo sistematico del governo israeliano di etichettare ogni critica

come “antisemitismo” è un’operazione disgustosa volta a silenziare la

denuncia di un genocidio in corso. Chi difende la libertà, il diritto

internazionale, la vita dei civili palestinesi – che da mesi muoiono sotto

le bombe con la complicità delle potenze occidentali – non è antisemita. È

semplicemente umano. Siamo al fianco degli attivisti e delle attiviste

della Madleen. Il loro coraggio è una luce nell’oscurità di questo tempo

vigliacco. Chiediamo la loro immediata liberazione”.

Lo dichiara Giovanni Barbera della Direzione nazionale di Rifondazione

Comunista..